Operaio di 28 anni muore schiacciato da una pressa

Un operaio di 28 anni, fanese, è morto schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo a Fano. É accaduto stamattina, in un sito industriale nella zona di via Papiria. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco che stanno cercando di capire la dinamica dell'incidente.

Una tragedia che riporta sotto i riflettori il problema delle morti bianche: Secondo stime Inail sono in media tre al giorno le vittime sul lavoro in Italia. A dircelo è l'Inail che da gennaio a novembre 2022 ha ricevuto più di 652.000 denunce di infortunio, quasi il 30% in più rispetto all'anno precedente.