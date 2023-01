Lastre di cemento cadono sulla cabina del camion: tragedia in azienda

Un operaio è morto questa mattina all'interno di una ditta di smaltimento rifiuti a Fonte Nuova, comune a pochi chilometri da Roma. L'allarme è scattato intorno alle 6 del mattino. Secondo la prima ricostruzione, il lavoratore era alla guida di un camion. Il mezzo pesante, con braccio elevatore, avrebbe urtato dei pannelli in cemento che cadendo avrebbero investito la cabina non lasciando scampo all'operaio. L'uomo, all'arrivo dei vigili del fuoco e del 118, era già morto. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Mentana che si sono recati sul luogo della tragedia, in via Stella Polare, insieme ai soccorritori.

Sul posto ci sono anche diverse squadre dei vigili del fuoco che sono al lavoro per la rimozione di parti pericolanti. Ora bisognerà fare luce sulle cause che hanno portato a quest'ennesima morte sul lavoro. Solo ieri nel quartiere romano di Pietralata un operaio di 49 anni è precipitato da una impalcatura ed è stato portato in ospedale in gravi condizioni.