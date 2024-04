Precipita dall'impalcatura del cantiere di una chiesa, morto operaio

Secondo incidente mortale sul lavoro in poche ore. Un operaio è morto oggi, 24 aprile, a Oppido Lucano, in provincia di Potenza. Secondp una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una lamiera, spostata dal forte vento, che lo avrebbe fatto precipitare da un'impalcatura. Un volo di circa tre metri che è stato fatale. L'operaio lavorava nel cantiere di costruzione della nuova chiesa. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Nelle stesse ore un altro incidente sul lavoro si verificava a Lograto (provincia di Brescia). Un uomo di 46 anni è rimasto schiacciato da una lastra metallica e non c'è stato nulla da fare.