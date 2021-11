Incidente sul lavoro, operaio muore sepolto sotto due metri di terra

Un operaio di 46 anni è morto in un incidente sul lavoro a Rodano, nell'hinterland est di Milano. La tragedia intorno alle 13.30, in un cantiere in via Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione, pare che l'uomo stesse lavorando a uno scavo per la posa di alcune tubature fognarie. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, il 46enne sarebbe stato travolto da un cumulo di terra.

Non appena visto cosa era successo, i colleghi dell'operaio si sono precipitai nello scavo e hanno cercato di soccorrerlo, mentre altri chiamavano i sanitari del 118. Per l'operaio però non c'è stato niente da fare. I soccorritori del 118, arrivati con un'ambulanza e l'elicottero, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, sul posto con polizia locale e vigili del fuoco del comando di via Messina. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il cedimento del terreno.