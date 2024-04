La lastra metallica si stacca e lo schiaccia: morto un operaio di 46 anni

Non si ferma la scia di sangue delle morti sul lavoro. Poco dopo le 9 di oggi, 24 aprile, un nuovo incidente è costato la vita a un operaio di 46 anni di Lograto (provincia di Brescia). Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo fosse intento a manovrare un carroponte, dal quale si è improvvisamente staccata una lastra metallica. Per l'operaio, schiacciato dal peso della lastra, non c'è stato nulla da fare: inutile l'intervento dell'ambulanza e dell'automedica inviate da Areu (l'Agenzia regionale emergenza urgenza) prontamente sul posto.

Il 46enne, secondo quanto riferito dai carabinieri di Brescia, stava lavorando presso la ditta siderurgica "Dall'Era".

In corso gli accertamenti

Sul luogo dell'incidente, in via Quattro Novembre, sono giunti anchei vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Insieme alle forze dell'ordine i tecnici dell'Asst Franciacorta dovranno chiarire la dinamica di quanto accaduto all'interno della "Dall'Era", azienda specializzata nella fornitura e prelavorazione di prodotti siderurgici.

Solo ieri, 23 aprile, un altro operaio è morto sul colpo schiacciato da un escavatore in provincia di Como.