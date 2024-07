Al lavoro nel cantiere ferroviario il macchinario lo schiaccia: muore operaio

Grave incidente a Meina, in provincia di Novara, in zona Vicolo Pozzo, dove un operaio di 56 anni ha perso la vita sul lavoro. Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando in un cantiere ferroviario. Sul posto è arrivato il personale del 118 per i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto nel cantiere di Rete ferroviaria italiana (rfi), lungo la linea che congiunge Meina con Arona. Il cantiere si trova all'ingresso nord della galleria che passa sotto Villa Faraggiana. I lavori, in corso dall'8 giugno e previsti fino a fine settembre, riguardano l'abbassamento del piano dei binari per consentire il transito dei treni merci nella galleria. Secondo quanto si è appreso l'operaio sarebbe stato schiacciato da un mezzo in movimento.