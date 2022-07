Operaio precipita dal terzo piano mentre monta una finestra

Morto sul colpo un serramentista di circa 60 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo. L?indicente fatale, l'ennesima morte sul lavoro, è avvenuto oggi pomeriggio a Lumarzo, nell'entroterra di Genova. L?uomo sarebbe caduto all?indietro per un malore o per un errore di manovra mentre stava montando una finestra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con l'elicottero ma per l?operaio non c?è stato nulla da fare. Al via le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell?accaduto.