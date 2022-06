Cade dal quarto piano: operaio morto sul colpo

Ancora una tragedia sul posto di lavoro, stavolta in pieno centro a Milano. Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 giugno, un operaio di 49 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un balcone situato al quarto e ultimo piano di un edificio, mentre stava lavorando insieme a un collega.

Il dramma è avvenuto in via Pinamonte da Vimercate, in zona Porta Volta, al civico 2. La vittima si stava occupando di montare le tende sul balcone, quando per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato all'improvviso, senza che il collega potesse fare nulla per intervenire. Il 49enne è morto sul colpo, dopo un volo di circa 14 metri. Cadendo, si è schiantato su uno dei lucernari, dove è rimasta a lungo ben visibile una grande macchia di sangue. I sanitari del 118, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno constatato il suo decesso. Inutili i tentativi di rianimazione.

Come riporta MilanoToday, è possibile che gli operai stessero lavorando sulla tenda del balcone a sinistra, perché - guardando dalla strada - quella di destra appare già completamente installata. L'indagine sulla tragedia è affidata alla polizia locale: i vigili interrogheranno il collega dell'artigiano deceduto, una volta che si sarà ripreso. A causa dello shock, infatti, è stato ricoverato al Fatebenefratelli.