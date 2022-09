L'operaio di 31 anni morto schiacciato da un macchinario di 50 quintali

È stato tavolto e poi schiacciato da un macchinario pesante 50 quintali. Per lui non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, venerdì 2 settembre, all'interno di un'azienda a Pontevico, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima è un operaio di 31 anni. La dinamica del drammatico incidente sul lavoro è al vaglio dei carabinieri e dei tecnici di Ats (azienda tutela salute), intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118.

L'allarme è stato lanciato dai colleghi dell'operaio verso le 7.30 e la macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica. Inutili purtroppo i soccorsi: i sanitari non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo di 31 anni.

Nelle scorse ore, un altro operaio è morto sul lavoro. Non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate solo un paio di giorni fa in Val Brembana, in provincia di Bergamo: Omar Ait Youssef si è spento giovedì in ospedale. Dipendente di un'impresa trentina, era al lavoro lungo un cantiere stradale in territorio di Averara: insieme ai colleghi stava montando delle reti paramassi sulla parete rocciosa di fianco alla strada.

Mentre stava lavorando in quota, tirando funi e predisponendo l'area di lavoro, qualcosa purtroppo è andato storto: è precipitato per più di 8 metri sull'asfalto, procurandosi come detto gravi lesioni. Ricoverato d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, è stato anche operato, ma le sue condizioni si sono successivamente aggravate, fino al tragico epilogo. Di origini marocchine, Omar Ait Youssef abitava a Mondovì, in provincia di Cuneo: aveva solo 31 anni.