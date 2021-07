Precipita nel vuoto: muore operaio di 64 anni 

Un altro incidente sul lavoro e anche questa volta ci ha rimesso la vita una persona. Un operaio è morto stamattina mentre lavorava sul tetto di un capannone in provincia di Salerno. Il 64enne si trovava su una strada Statale, all’interno di uno dei capannoni della Sabit, dove in passato è stato registrato un incendio doloso, su cui sono ancora in corso accertamenti. Quell’incendio danneggiò lievemente anche un capannone adiacente: proprio nell'ambito dei lavori di manutenzione per riparare il tetto del capannone centrale, l'operaio salernitano è precipitato, facendo un volo di circa 10 metri.

Come riporta anche SalernoToday, sono gravissime le ferite riportate per l'impatto: nonostante gli interventi tempestivi dei colleghi, l'operaio è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale. Indagano i carabinieri, che hanno sequestrato il capannone dove è avvenuta la tragedia per far luce sulle cause dell'accaduto.