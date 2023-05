Operaio muore in cava dopo un volo nel vuoto di 2 metri

Tragedia sul lavoro a Piombino Dese, in provincia di Padova, dove qualche minuto prima delle 15 di mercoledì 31 maggio un operaio è caduto nel vuoto da un'altezza di circa due metri. Nell'impatto con il terreno il lavoratore, residente nell'alta padovana, ha subito un importante trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

L'incidente è avvenuto in una cava di materiali inerti. I soccorsi sono stati immediati. Da Treviso si è alzato l'elisoccorso del Suem 118, ma una volta giunti a destinazione i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del lavoratore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Tra le cause che potrebbero aver contribuito alla caduta fatale nel vuoto non si escludono la banale disattenzione, ma anche un improvviso malore. Delle indagini si stanno occupando carabinieri e Spisal (servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro).

Continua a leggere su Today...