Tragedia alla Reggia di Caserta: operaio muore travolto da un ramo

Incidente sul lavoro nel parco della Reggia di Caserta. Un operaio di 49 anni di nazionalità marocchina è morto dopo essere colpito dal ramo di un albero tagliato da un collega. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all'operaio, che è morto sul colpo.

La tragedia poco dopo le 15. Dopo la telefonata al 118 per richiedere l'intervento dei soccorsi, sul posto sono arrivate due ambulanze. I sanitari hanno provato un disperato tentativo di salvare l'uomo, ma le manovre per rianimarlo non hanno dato l'esito sperato. L'operaio lavorava per un'impresa esterna di Caserta ed era regolarmente assunto.

Allertati anche i carabinieri e una gazzella della compagnia di via Laviano a Caserta, arrivata insieme agli ispettori della Asl locale. Il medico legale non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso dell'uomo. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che dovranno fare chiarezza e chiarire la dinamica del tragico incidente.