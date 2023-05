Operaio 39enne travolto e ucciso da un masso

Stava lavorando per la messa in sicurezza degli argini del torrente "Canna" quando un enorme masso si è staccato da una struttura in calcestruzzo preesistente e l’ha travolto. È morto così a Rocca Imperiale (provincia di Cosenza) Giuseppe Spagna, un operaio 39enne sposato con una figlia, schiacciato da un muro di contenimento. Immediati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è praticamente morto sul colpo.

Ancora da accertare le cause del crollo. La procura della repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Questa è è la terza morte bianca nella regione in poco meno di una settimana.

