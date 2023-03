Operaio trovato morto nella casa in ristrutturazione: disposta autopsia

Un operaio di 39 anni è stato trovato morto martedì all'interno di un appartamento in via Francesco Paciotti, in zona Porta Maggiore, a Roma. Nell'immobile erano in corso di lavori di ristrutturazione. A trovare il cadavere è stato un collega.

I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso. Non si esclude che l'operaio sia stato stroncato da un malore improvviso, ma è stata disposta l'autopsia. Indaga la polizia.