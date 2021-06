Tragedia sul lavoro: operaio di 38 anni muore schiacciato dal 'muletto' che stava guidando

Un altro morto sul lavoro. La tragedia è avvenuta in un'azienda di lavorazione di alluminio, a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, dove un uomo di 38 anni è morto per le ferite riportate in seguito a un incidente avvenuto mentre stava operando con il 'muletto', il carrello elevatore usato per caricare e scaricare merci. L'operaio era originario di Fiume Veneto. Stando alle prime informazioni, il mezzo si sarebbe ribaltato, schiacciandolo. Il 38enne è stato portato in ospedale a San Vito al Tagliamento, ma è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario con ambulanza ed elisoccorso. La procura ha disposto il sequestro del muletto e dell'area. Si tratta della 309esima morte avvenuta sul lavoro nei primi cinque mesi del 2021.