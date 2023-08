Operaio cade in una vasca di depurazione e muore

Incidente mortale sul lavoro a Santa Croce sull'Arno (Pisa). Un operaio ha perso la vita mentre stava lavorando alla manutenzione di una cisterna nel depuratore Aquarno insieme a un collega, rimasto ferito. I due operai, spiegano i vigili del fuoco che li hanno recuperati, erano impegnati in quota nello smontaggio della copertura di una vasca di ispessimento fanghi. Durante le operazioni, per cause ancora da accertare, sono caduti all'interno della vasca dopo un volo di alcuni metri. L'operaio 42enne morto sarebbe rimasto incastrato nella vasca esalando gli acidi presenti. È stato estratto esanime mentre il collega ha riportato ferite multiple ma non sarebbe in pericolo di vita.

Oggi, mercoledì 9 agosto 2023, si è verificato un altro incidente sul lavoro, avvenuto alla Zanetti Formaggi di Lallio, in provincia di Bergamo. La vittima aveva 49 anni.

