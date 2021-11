Schiacciasassi si ribalta e finisce nel fosso: operaio morto sul colpo

Ancora un infortunio mortale sul lavoro, stavolta nel comune di Cerreto Guidi, in località Stabbia, in provincia di Firenze. Intorno alle 12 di oggi, lunedì 15 novembre, un operaio di 51 anni ha perso la vita ribaltandosi con lo schiacciasassi che stava guidando, finendo in un fossato.

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli ispettori della Asl Toscana Centro, i carabinieri di Cerreto Guidi e il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Firenze. Il conducente del mezzo meccanico era un operaio di una delle ditte che sta eseguendo i lavori nel cantiere. Al momento le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un gruppo di tecnici e dirigenti del gestore idrico Acque Spa si è immediatamente recato sul posto per accertarsi di quanto accaduto. In un comunicato di società Acque Spa si precisa che "gli amministratori e i dipendenti sono profondamente sconvolti dalla notizia. Il primo e unico pensiero è rivolto alla famiglia del lavoratore scomparso e ai suoi colleghi, ai quali va il cordoglio profondo e l'umana solidarietà per il dolore indicibile che li ha colpiti".

Cordoglio e rabbia dei sindacati

"È inaccettabile, ancora una volta un lavoratore perde la vita, ancora una volta nell'Empolese e questo dato territoriale ci preoccupa ulteriormente. Nel caso di oggi ci chiediamo se sia stata fatta una corretta valutazione della sicurezza del ponte e della sicurezza del passaggio del mezzo sul ponte: la valutazione dei rischi e la presenza di protezioni sono fondamentali. Ci auguriamo che le indagini degli enti competenti, con l'aiuto di tutti, facciano chiarezza prima possibile. Sabato scorso abbiamo manifestato in piazza Santi Apostoli a Roma per rivendicare più sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni, resta evidente che va fatto di più da parte di istituzioni, imprese ed enti di controllo: bisogna ridurre il più possibile i rischi sul lavoro perché la situazione è drammatica".

Lo dichiara, in una nota congiunta, i segretari generali di Fillea Cgil- Filca Cisl-Feneal Uil Firenze, Marco Carletti, Stefano Tesi e Laura Zucchini, che esprimono "dolore, cordoglio e rabbia" per l'operaio morto sul lavoro questa mattina a Cerreto Guidi (Firenze), in un cantiere per la realizzazione di un collettore fognario. L'operaio, che lavorava in una ditta di costruzioni, avrebbe perso il controllo dello schiacciasassi che guidava, finendo in un fossato.