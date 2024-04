L'escavatore si ribalta e lo schiaccia: operaio 39enne muore sul colpo

Tragedia a Laglio, piccolo comune sul lago di Como, dove l'ennesimo incidente sul lvoro è costato la vita a un operaio di 39 anni. Intorno alle 10 del mattino l'uomo era alla guida di un piccolo escavatore per dei lavori di sbancamento nella frazione di Torriggia, nella zona a monte del paese. Per cause ancora da chiarire, l'escavatore si è ribaltato schiacciandolo sotto il suo peso lungo una stradina molto stretta. Inutile l'intervento dei soccorsi: dalle prime informazioni, il 39enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco e carabinieri, impegnati con i rilievi del caso.

In aggiornamento