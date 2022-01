Dramma in un cantiere: operaio muore schiacciato 

Ancora un morto sul lavoro, stavolta a Torino, in un cantiere di via Caprera. Un uomo di 41 anni di origini brasiliane, ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022. Il 41enne, che stava lavorando in un cantiere presso l'Istituto Maria Consolatrice, è deceduto a causa dei diversi traumi riportati.

L'uomo che stava effettuando una manutenzione di una facciata è rimasto schiacciato tra il cestello e un balcone. Sul posto sono intervenuti, oltre all'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia di finanza e gli ispettori dello Spresal dell'Asl Torino, a cui competono le indagini sull'accaduto. La dinamica è ancora tutta in via di accertamento.