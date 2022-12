Auto perde il controllo e travolge un operaio della fibra ottica

Sono apparse subito critiche le condizioni dell?uomo investito oggi da un?auto attorno alle 13 a Piedimulera (Verbano-Cusio-Ossola). L?operaio di 60 anni purtroppo non ce l?ha fatta ed è morto dopo essere stato trasportato in ospedale in codice rosso. Stava lavorando in strada sulla rete della fibra ottica quando un?auto impazzita gli è piombata improvvisamente addosso. La vettura è poi finita contro un muro. Si tratta dell?ennesima morte sul lavoro.