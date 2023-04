Travolto dal suo furgone mentre raccoglie i rifiuti: è grave

Grave incidente sul lavoro oggi 11 aprile a Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola). Un operaio di 52 anni è rimasto schiacciato tra il furgone e un muro mentre effettuava la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Sul posto ambulanza del 118, carabinieri, ispettori del lavoro e vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Ha riportato lo schiacciamento del torace e del bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Poco prima in un'officina meccanica di Domodossola, è rimasto ferito un operaio sessantenne di Omegna (Vco). Un terzo incidente oggi si è verificato a Cassino, nel Frusinate. Un operaio è precipitato da un'impalcatura facendo un volo di circa sei metri. Immediatamente soccorso, è stato riscontrato un grave trauma addominale.