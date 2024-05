Uccide a coltellate la moglie, poi si toglie la vita: era indagato per maltrattamenti

Ha ucciso la moglie a coltellate per poi suicidarsi. È successo in una casa popolare di Riccò del Golfo, in provincia di La Spezia. L'uomo, 44 anni, era un operaio di origine tunisina già indagato per maltrattamenti. Secondo quanto si è appreso, era stato allontanato dalla famiglia con un provvedimento specifico proprio perché autore di diverse violenze nei confronti della moglie, che a sua volta lo aveva denunciato.

I due ragazzi, entrambi adolescenti, da quanto appreso non sarebbero stati presenti in casa durante i fatti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che si trovano sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto.