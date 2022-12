Operatore sanitario trovato morto nel bagno dell'ospedale

Un operatore sanitario, dipendente della Usl Umbria 1, è stato ritrovato oggi 13 dicembre senza vita nel bagno dello spogliatoio del personale dell'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla di Todi, in provincia di Perugia. Nonostante i tentativi per rianimarlo effettuati dal personale intervenuto dopo la drammatica segnalazione, l'uomo non ce l'ha fatta.

La salma dell'uomo, dipendente dell’Usl Umbria 1, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali controlli sulle cause della morte. Sono intervenute sul posto le forze dell’ordine che hanno ascoltato personale e raccolto elementi sulla scena del decesso. Si esclude la morte causata da terzi e con atti violenti o traumatici.