Esplosivi, armi e droga: raffica di arresti contro la mafia pugliese

Sequestrato oltre un chilo e mezzo di esplosivo, armi e munizioni. Trovati anche due chili di droga: questo il bilancio della maxi operazione anticrimine messa a segno ieri sabato 15 gennaio 2022 nei territori di Foggia e San Severo da polizia, carabinieri e guardia di finanza sotto il coordinamento della procura di Foggia. Una vasta operazione di polizia giudiziaria nelle aree più "a rischio" delle città.

Un’immediata risposta alla recrudescenza degli atti intimidatori a scopo estorsivo attuati nei primi giorni dell’anno a danno di operatori commerciali del territorio. Quattro le persone arrestate in flagranza di reato per traffico di stupefacenti. Altri 10 sono stati denunciati a piede libero, a vario titolo, per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, produzione di articoli contraffatti, traffico di sostanze psicotrope e detenzione abusiva di munizionamento.

A San Severo è stato individuato anche un opificio, vigilato da un impianto di videosorveglianza, dove avveniva la produzione illecita di capi contraffatti di note marche di lusso: decine i capi e le etichette illegali sottoposte a sequestro. Nel corso delle perquisizioni, infine, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro denaro, nonché assegni e carte di debito per oltre 20.000 euro, titoli per i quali i sottoposti a controllo non hanno saputo giustificarne il possesso.