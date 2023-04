È morto il noto dj Orazio Fatman

Per la "gente della notte" era un nome noto, un volto conosciutissimo, a Roma e non solo. Per molti, un amico. Cuffie e vinili da far girare sui piatti, era uno dei più apprezzati DJ di Roma e non solo. Mondo della disco in lutto per la morte di Orazio Coccia, in arte Orazio Fatman, disc jockey originario di Riano, scomparso all'età di 56 anni. Dal connubio con Andrea Torre alle trasmissioni radio, "Fatman Cinque K", come si chiamava su facebook, è stato per decenni - e lo era ancora - uno dei re delle notti in discoteca della capitale italiana e del suo circondario.

Uonna Club, Orion, Arabesk, Cyborg, Red Zone, Piper, Palladium, Alien, Alpheus, Open Gate, Radio Londra, Club 69, ma anche lo storico Peter Pan di Riccione: sono solo alcuni dei club e discoteche più conosciute dove Orazio Fatman ha fatto ballare intere generazioni. Discoteche ma anche radio, con il 56enne che ha collaborato per anni sulle frequenze di Radio Cento Suono.

Quando ieri si è diffusa la notizia della sua morte, racconta RomaToday, sono state decine i messaggi di vicinanza e ricordo per Coccia: "RadioLondra ti saluta con dolore a questa brutta notizia. Rip Orazio Fatman", scrivono dalla storica discoteca di Testaccio. "Ho appreso da pochissimo che purtroppo oggi ci ha lasciato una persona che a Roma era come un Re - scrive Dj Osso, radio conduttore di Tutti Nudi su Radio2 -, uno di quei personaggi che ha scritto la storia di tanti di noi che, come me, hanno goduto nel vederlo e sentirlo lavorare".

Il collega Andrea Torre lo ricorda con parole toccanti: "Che dirti Orà… eri ormai esausto e me l’aspettavo. Te lo dissi già e lo ribadisco in questo giorno terribile, sei stato più di un amico, sei stato persona di famiglia. Un fratello vero, sincero, schietto, disinteressato… più di qualsiasi altro. Lo sapevo da un po’ che eri esausto anche se mi tranquillizzavi sapevo che era l'unica occasione in cui mi stavi mentendo per non farmi preoccupare. Finalmente libero e leggero… vola in alto fratello mio".