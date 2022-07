L'ordinanza del sindaco: "Niente costumi o torso nudo per strada"

Niente torso nudo e costume per strada, saranno ammessi soltanto capi di abbigliamento "consoni" per un centro abitato. Lo prevede un'ordinanza firmata da Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, per evitare, si legge nel documento "un malcostume e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza". A partire da oggi, dunque, su tutto il territorio del comune di Sorrento non si potrà andare in giro in costume.

"Abbiamo rilevato - ha detto Coppola - che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune, con conseguente ripercussione sull'immagine e sull'offerta turistica. La tutela e il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'amministrazione comunale, e il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un'azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini. In questo modo vogliamo tutelare e migliorare la vivibilità della città, la qualità della vita e il decoro all’interno del centro e degli spazi pubblici", conclude il sindaco.

Per chi non osserverà il provvedimento le multe vanno da 25 a 500 euro.