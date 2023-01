Violenta la figlia e picchia la moglie: arrestato un ex militare

Cinque misure cautelari, tra cui un arresto: i destinatari sono altrettanti uomini resisi responsabili di gravi reati, come maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale su minori, detenzione di armi clandestine e ricettazione. Succede a Oristano e provincia. Si tratta di "codici rossi" che il personale in servizio presso la seconda sezione della squadra mobile della questura di Oristano ha affrontato dando esecuzione, dopo rapide indagini, alle misure cautelari disposte dal gip.

La vicenda più grave è quella relativa a un militare appartenente alle forze dell'ordine (in pensione dopo essere stato destituito) è stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza emessa da gip perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e violenza sessuale perpetrata nei confronti della figlia minorenne. Come detto, sono cinque in tutto i "codici rossi" attivati negli ultimi giorni a Oristano. Un cuoco in servizio in una scuola cittadina è stato sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti di una collega, che da anni era costretta a subire le sue angherie sul posto di lavoro. Un settantenne della provincia è stato allontanato dalla casa familiare perché maltrattava e picchiava la moglie convivente, a volte anche in presenza dei figli.

Altre due misure cautelari sono state eseguite nei confronti di altrettanti militari, uno in pensione l’altro in servizio all’ufficio scorte di Roma. I due sono stati ritenuti autori, in concorso, dei reati, di ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina, nella fattispecie un fucile con canne mozzate.