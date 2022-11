Si schianta con l'auto e uccide compagna, figlio e fratellini di lei: Orjol Lame era stato arrestato (e rilasciato) due volte

Era già stato arrestato due volte nel corso degli ultimi due anni Orjol Lame, l'uomo che si trovava alla guida della Fiat Stilo che domenica sera si è schiantata contro un edificio disabitato sulla via Emilia a Reggio Emilia. Nell'incidente lui si è salvato, ma hanno perso la vita quattro persone. Si tratta della sua compagna Shane Hyseni di 22 anni, del loro figlioletto di un anno e 4 mesi Mattias, del fratello e della sorella di Shane, Resat e Rejana di 8 e 11 anni. Orjol Lame è stato sottoposto alle analisi tossicologiche ed è risultato positivo ad alcol e droga. È indagato per omicidio stradale e ora emergono nuovi dettagli.

Orjol Lame arrestato due volte e rimesso in libertà

Il primo arresto di Orjol Lame, come racconta ParmaToday, risale al 2020. L'allora 28enne Orjol Lame finisce in manette con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Sant'Ilario d'Enza lo trovano ato in possesso di cocaina, eroina e morfina, sorprendendolo mentre cede una dose di polvere bianca a un cliente. Secondo quanto ricostruito dai militari il suo cellulare squillava a ripetizione: erano le chiamate dei numerosi clienti che prenotavano la consegna.. Il cittadino albanese in quell'occasione ha patteggiato due anni. Irregolare sul territorio italiano è stato raggiunto da un ordine di espulsione dalla Questura di Reggio Emilia.

La seconda volta Orjol Lame è arrestato nel febbraio del 2021 a Campoformido, in provincia di Udine. I carabinieri lo trovano a bordo di un'auto insieme a un 51enne di Parma, già noto alle forze dell'ordine. Orjo, per via dell'ordine di espulsione, non poteva tornare in Italia prima del 2025. Dopo la convalida dell'arresto, è stato rimesso in libertà in attesa della successiva espulsione dal territorio nazionale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, poi, Orjol Lame non ha mai conseguito la patente italiana e al momento dell'incidente in via Emilia il veicolo che guidava non era neppure assicurato.