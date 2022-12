Schianto tra un'Apecar e due auto: muore un anziano

Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire il tragico incidente stradale di questa mattina sulla statale 275 all'altezza di Nociglia, nel Leccese, in cui ha perso la vita un uomo di 74 anni. Oronzo Coppone, alla guida di un’Apecar, è morto sul colpo a causa dello schianto. Altre due persone sono rimaste ferite in condizioni non gravi.

L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni l’Apecar si trovava al centro della carreggiata in attesa di svoltare quando è avvenuto il violento scontro con una Lancia, che poi avrebbe successivamente coinvolto una seconda vettura. Sul posto, sono intervenuti due mezzi del 118: i sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, apparso fin da subito in gravi condizioni, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Oronzo Coppone, originario di Botrugno, era un uomo molto conosciuto nella sua piccola comunità anche per una precedente tragedia familiare che aveva vissuto, la perdita di un figlio.