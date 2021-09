Esce a fare jogging e scompare: trovata morta vicino al fiume cinque giorni dopo

Fine delle speranze per Orquidea Rosario. Dopo la denuncia della famiglia si era messa in moto la macchina delle ricerche. Il cadavere trovato nei pressi del fiume Adda, nel territorio di Lecco

Di Orquidea Rosario si erano perse le tracce dalla mattina di giovedì 9 settembre, quando era uscita per andare a fare jogging e non era più tornata a casa. Dopo giorni di ricerche, lunedì sera il cadavere della 45enne, residente nella frazione di Porto D'Adda del comune brianzolo di Cornate, è stato ritrovato a ridosso del fiume Adda. La donna era uscita di casa in tenuta da jogging, senza portar via nulla, come se dovesse tornare poco dopo.

Non vedendola rincasare, i parenti si erano recati presso la caserma dei carabinieri di Bellusco per presentare denuncia di scomparsa. La famiglia aveva lanciato poi una serie di appelli sui social, diffondendo dettagli utili a identificare Orquidea Rosario, nella speranza che qualcuno potesse avere sue notizie. Forze dell'ordine, protezione civile 118 e vigili del fuoco sono stati coinvolti nelle ricerche, secondo quanto previsto dal protocollo per la ricerca di persone scomparse, concentrandosi nella zona lunga il fiume Adda. Nella serata di lunedì, ricostruisce MonzaToday, la fine delle speranze.

Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato vicino all'Adda, fuori dall'acqua, tra le rocce di un tratto di sentiero a Paderno, poco lontano dal Santuario della Rocchetta nel territorio del lecchese. Del caso si occuperanno pertanto le competenti autorità della provincia di Lecco. "È con profonda tristezza che ci uniamo al dispiacere dei parenti e della comunità, avendo sperato sino alla fine in una diversa risoluzione dell'accaduto", ha commentato il sindaco di Cornate d'Adda, Giuseppe Felice Colombo