Si trova davanti all'auto mamma orsa con i suoi cuccioli: il suo comportamento è esemplare

Risale a pochi giorni fa un nuovo avvistamento di orsi nell'area di Toblino, nella provincia autonoma di Trento. Come accaduto nei giorni scorsi nella stessa zona, con l'episodio di una mamma orsa con due cuccioli sulla Gardesana, questa volta l'incontro ravvicinato è avvenuto sulla strada che da Castel Toblino conduce verso Ranzo. Anche in questo caso è stata osservata un'orsa con due cuccioli. Secondo quanto riporta TrentoToday, appare evidente che si possa trattare dello stesso nucleo familiare di pochi giorni fa sulla Gardesana.

La persona che li ha notati ha avuto un comportamento esemplare: ha fermato la propria auto, sia per osservarli meglio sia per lasciar attraversare la strada ai tre plantigradi. Appena si sono accorti dell'auto, i tre orsi sono spariti nel bosco che costeggia la strada. La conferma della presenza dell'orsa con i due cuccioli arriva anche dalla mappa specifica realizzata dalla provincia autonoma di Trento, in cui si segnalano appunto madri con prole al seguito.

Una conferma dell'avvicinamento sempre più verso le zone antropizzate da parte degli orsi, che giungono nelle aree più basse della Valle dei Laghi dal monte Gazza. Nella zona dell'Alto Garda sono segnalati avvistamenti di orse con cuccioli nell'area tra San Giovanni e Dro e nella zona di Croce di Bondiga, non lontano da Arco.

