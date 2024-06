Orsa con tre cuccioli sorpresa in una casa

In queste ore sta girando sui social e sta scatenando dibattito il video di un'orsa e dei suoi tre cuccioli ripresi dalle telecamere di un giardino privato poco sopra Varignano, frazione del comune di Arco, in Trentino, poco dopo le 5 di mercoledì 26 giugno.

Il filmato è stato diffuso sui social dal sindaco Alessandro Betta. "Mi sono sentito in dovere di avvisare la popolazione, ma non volevo generare nessun allarmismo", spiega. "Quello dei grandi carnivori è un tema che va affrontato con realismo, calibrando bene le cose", precisa Betta, aggiungendo che, come da prassi in questi casi, è già stata informata la forestale.

Un caso abbastanza eloquente proprio come quello del 13 giugno scorso in cui un orso fu visto scorrazzare per le strade di Arco, con tanto di video.