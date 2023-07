Passano vicino a un'orsa che dorme ma lei si sveglia, li insegue e ne colpisce uno

Alle 6 del mattino di oggi domenica 30 luglio, due ragazzi, sui vent'anni, risultati poi essere cacciatori come confermato dalla Provincia, si sono trovati a tu per tu con un'orsa addormentata che all'arrivo dei due si è svegliata. Come riporta TrentoToday, l'animale si è infastidito - il cucciolo che le dormiva accanto -, e li ha quindi caricati per un breve tratto.

La fuga e l'intervento della forestale

Il fatto è avvenuto a Mandrel, località sopra Roncone, in provincia di Trento. I due ragazzi si sono immediatamente dati alla fuga: uno è fuggito prendendo il sentiero in discesa mentre l’altro è salito su un albero. Ma l'orso gli ha colpito lo scarpone con una zampa e l'ha fatto cadere.

L’animale a quel punto si è allontanato mentre il giovane, cadendo al suolo, si sarebbe ferito al costato, dovendo successivamente ricorrere alle medicazioni in ospedale a Tione. Dopo la caduta, però, il ragazzo ha comunque proseguito la sua fuga.

La forestale è arrivata sul posto per raccogliere campioni genetici dell'animale. Proprio a Roncone, qualche giorno fa, è stato avvistato un orso mentre girava per le strade del paese, immortalato in un video.

