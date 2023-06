L'orso arriva in città: "Incontro ravvicinato con un residente"

In pieno centro ad Arco in Trentino un orso è stato visto correre lungo le strade

Momenti di paura questa mattina in pieno centro ad Arco in Trentino dove un orso è stato visto correre lungo le strade. L'esemplare è stato filmato e fotografato dai passanti che hanno contattato poi le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento. La Provincia Autonoma informa che c'è stato un contatto ravvicinato con un residente che ha descritto l'orso come spaventato ed in cerca di vie di fuga.

Stando alle prime notizie, il plantigrado ha attraversato il paese per spostarsi verso la montagna.