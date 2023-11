Oscar Roselli, l'osteopata influencer morto in un incidente stradale a 33 anni

Più di 6mila follower su Instagram, una attività ben avviata e un libro con un metodo sulla medicina tradizionale cinese e l'osteopatia. Oscar Roselli era un volto noto nell'ambiente. A 33 anni è morto in un incidente stradale a Roma, sulla via Laurentina. Ha perso il controllo del suo Land Rover e si è schiantato contro un palo. Alle 4 del mattino del 3 novembre il suo cuore ha smesso di battere.

Sul posto gli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale. Oscar Roselli, osteopata e dottore in Scienze motorie e tecniche dello sport, aveva studiato al liceo scientifico Vito Volterra di Ciampino, successivamente ha studiato all'università degli studi di Tor Vergata per poi specializzarsi. Molto conosciuto, lavorava in cinque studi.

Già maestro di arti marziali, Roselli è stato per anni appassionato e maestro anche di Wing Chun Kyun e il Qi Qong, altre due discipline cinesi. Sul suo portale ha scritto di aver lavorato in passato anche con la giovanile della A.S. Roma, sviluppando un programma per aiutare i ragazzi del carcere minorile e gli adulti del carcere di Regina Coeli.

In molti sui social, saputa la notizia, gli hanno voluto rendere omaggio: "Eri il mio supereroe, come ti dicevo sempre. Potevi fare tutto ciò che volevi nella vita, eri il famoso fuoriclasse. Ogni cosa ti riusciva e bene. Io potevo solo imparare da te", il messaggio di Alessandro. "La persona più buona gentile generosa che conosca sempre pronto ad aiutare tutti", sottolinea Stefy. Tanti i messaggi anche da Ciampino, dove Roselli viveva con i suoi cani. "Quando una giovane vita vola via lascia sempre un grande vuoto nei cuori dei propri cari. Da mamma sento forte quel senso di smarrimento e di dolore e sono vicino alla sua famiglia con tutto il cuore. Ciao Oscar", il messaggio postato dalla sindaca di Ciampino Emanuela Colella.