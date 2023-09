Va all'ospedale dicendo di aver avuto un incidente, poi ruba il portafoglio del medico

È andato al pronto soccorso chiedendo di essere visitato e denunciando di essere rimasto ferito in un incidente. Ma dopo la visita non ha aspettato neanche di ricevere il referto è sparito. E con lui il portafoglio del medico che lo aveva visitato. È accaduto a Galatina, in provincia di Lecce. Adesso il 40enne F.D.A è finito nei guai con l’accusa di furto.

Come racconta Lecce Prima, tutto è cominciato nel pomeriggio di ieri nel pronto soccorso dell’ospedale "Santa Caterina Novella". Il dottore ha raccontato di aver trovato aperta la porta della stanza in uso ai medici, e al suo interno ha visto i propri indumenti e la sua borsa che erano stati gettati da qualcuno sul pavimento. Dopo un breve controllo si è accorto che il suo portafoglio era sparito. I sospetti del medico sono ricaduti da subito su un paziente che, in mattinata, aveva fatto accesso all’ospedale riferendo di essere rimasto ferito in un sinistro stradale.

Intorno alle 15, l’uomo aveva poi lasciato il presidio senza neppure attendere il verbale. Una presenza, quella del 40enne, confermata anche dalla guardia giurata in servizio: il vigilante ha riferito agli agenti di aver notato l’uomo aggirarsi nei corridoi del pronto soccorso, dove non dovrebbero avere accesso i non addetti ai lavori. Ottenute le generalità del sospettato e la descrizione degli oggetti rubati, la polizia ha bussato alla porta dell’abitazione dell’uomo, a Galatina. Sottoposto a una perquisizione, gli sono stati trovati 55 euro nascosti nelle calze.

La perquisizione è stata estesa alla casa: ma il 40enne, con gesto repentino, avrebbe prelevato un oggetto dal tavolo della sala da pranzo, lanciandolo in un contenitore pieno d’acqua. L’oggetto lanciato corrispondeva alla descrizione del portafogli indicata dal medico e custodiva ancora al suo interno i documenti di identità dell'uomo e delle figlie: mancava all’appello soltanto il resto del denaro denunciato. Al termine delle verifiche documenti e parte del denaro sono stati restituiti alla vittima del furto mentre il 40enne è stato denunciato.

