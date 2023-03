Operata alla tiroide, Grazia muore in ospedale a 42 anni

Un'intera cittadina è sotto choc. Una donna di 42 anni di Civitella Roveto (L'Aquila), è morta in ospedale a Roma per le complicanze di un intervento alla tiroide. La vittima è Grazia Sabatini.

La donna, che lascia il marito e la figlia di 11 anni, è stata sottoposta a un'operazione programmata all'ospedale Sant'Andrea. Sembrava riuscita e la paziente lamentava solo un fastidio alla gola. Poi però le sue condizioni sono precipitate fino al tragico epilogo. Il marito si è affidato a un legale chiedendo che sia fatta chiarezza su cosa è accaduto.

Il sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, la ricorda come "una cara amica" che è stata "strappata così presto all’amore della giovanissima figlia Veronica, del marito Giovanni, dei genitori, delle sorelle e di tutti i suoi cari".



"Ci lascia - scrive il primo cittadino - una brava persona, una giovane e premurosa mamma, una donna dolce e sensibile, che, per sua precisa volontà, con l’ultimo gesto di grande generosità, ha donato i suoi organi. Oggi per Civitella é una giornata di lutto. C’è poco da capire, è difficile comprendere questa tragedia e la dimensione di un dolore devastante che ha colpito le famiglie Sabatini, Mariani e Silvestri, alle quali siamo tutti immensamente vicini in questo delicato e triste momento. Nell’interpretare il sentimento di profondo cordoglio dell'intera cittadinanza, sarà disposto il lutto cittadino per la giornata nella quale verranno celebrati i funerali, con invito ai cittadini ad esprimere la loro partecipazione in segno di raccoglimento e rispetto".