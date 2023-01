Medico aggredito con calci, pugni e anche una scrivania: arrestati padre e figlio

Sono padre e figlio i responsabili del caos che è scoppiato la sera del 10 luglio all'ospedale Policlicnico di Palermo, quando un medico e un infermiere sono stati picchiati e un altro medico minacciato. I carabinieri hanno arrestato un 56enne e il figlio di 33 anni. Il primo è agli arresti domiciliari, il secondo all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio.

Tutto è accaduto nel reparto di Gastroenterologia. Secondo quanto ricostruito una donna premeva per potere stare con la madre oltre l'orario consentito per le visite e quando il medico di turno l'ha invitata ad andare via lei si è presentata con i due uomini (il padre e il fratello, ndr). Il camice bianco sarebbe stato preso a calci e pugni riportando anche una lussazione alla spalla e una frattura dell?omero. Gli aggressori gli avrebbero lanciato addosso pure una scrivania.