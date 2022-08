L'ospedale che sospende gli interventi chirurgici per carenza di infermieri

Stop alle operazioni chirurgiche per carenza di infermieri. E' la dura decisione presa dal più grande ospedale della Liguria, il "San Martino" di Genova, che sospenderà gli interventi chirurgici programmati per tre mesi: si darà spazio solo alle urgenze e alle operazioni oncologiche. È la prima volta nella storia della struttura ospedaliera e la decisione ha scatenato non poche polemiche in Consiglio regionale.

A seguito della notizia, non si sono fatte attendere le critiche alla giunta di Giovanni Toti da parte dell'opposizione. I consiglieri del Gruppo regionale del Partito democratico hanno criticato aspramente il blocco per tre mesi degli interventi programmati all'ospedale San Martino. "La sospensione per tre mesi degli interventi chirurgici programmati al San Martino perché mancano gli infermieri è di una gravità inaudita - attaccano i dem -, l'ennesima prova della situazione disastrosa in cui versa la sanità pubblica in Liguria, le cui responsabilità politiche sono di Toti e della destra". I democratici sottolineano come solo al San Martino manchino 230 infermieri, e puntano il dito contro il 'modello Liguria' di sanità secondo la giunta Toti.

Immediata la replica della regione. "Nessun blocco degli interventi chirurgici nell'area metropolitana genovese, bensì una riprogrammazione che renda più efficienti le strutture ospedaliere della città e riduca i tempi di attesa", ha detto il il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria dopo la riunione convocata con i vertici del Policlinico, di Alisa e di Asl3.