"Pronto, sono Conte". Ospitano due turisti derubati, ricevono la chiamata del premier

Una telefonata del tutto inaspettata quella che hanno ricevuto Francesco Ferrazzano e la moglie Grazia, la coppia di San Nicandro Garganico, piccolo comune del Foggiano, che nei giorni scorsi ha ospitato due turisti derubati dei loro documenti e dei loro averi. Dall'altra parte della cornetta, racconta FoggiaToday, c'era il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha infatti chiamato Francesco complimentandosi con lui e con la moglie per il gesto di solidarietà nei confronti degli ospiti della Repubblica Ceca.

"Un gesto che fa onore alla vostra terra ma anche a tutta l'Italia intera, nei confronti di un'altra nazione" ha detto il premier che poi ha aggiunto scherzosamente (ma non troppo): "Spero che li abbiate portati a San Giovanni Rotondo, da Padre Pio".

Il furto e l'aiuto offerto ai due turisti cechi

Il furto era avvenuto a Torre Mileto, la sera del 7 agosto. I due turisti della Repubblica Ceca - Zdeneck e Camila, 40 anni lui, 24 lei - erano in vacanza sul Gargano da due giorni per la luna di miele. Avevano parcheggiato la loro Bmw per scattare delle foto ricordo nei pressi della torre, ma al loro ritorno avevano trovato i vetri dell’auto infranti: all’interno non c’era più traccia della borsa con il denaro e i documenti. I ladri avevano avuto il tempo per bucargli le gomme, evidentemente per evitare di essere inseguiti.

Da quel momento per la coppia era iniziata un'odissea. Senza soldi, senza documenti e senza saper parlare una sola parola di italiano. L’incontro con Francesco e Grazia per i due turisti è stato un vero e proprio colpo di fortuna. Oltre ad aver ospitato Zdeneck e Camila, la coppia di San Nicandro si è spesa perché riuscissero a tornare in possesso dei loro documenti cosa che è poi effettivamente avvenuta l’altro ieri.

Coppia ospita due turisti derubati, il premier li chiama per ringraziarli | Video

