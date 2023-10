"Ha abusato dei pazienti, anche minorenni", arrestato osteopata

Approfittava delle visite per molestare i pazienti, anche giovanissimi. Un osteopata di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rovato (Brescia) e portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale anche nei confronti di minori.

L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Brescia ed è iniziata a luglio, quando la madre di un paziente minorenne ha raccontato ai carabinieri di presunti abusi confidati dal figlio. Le violenze sarebbero avvenute nel corso dei trattamenti nello studio del professionista in provincia di Brescia. Almeno quattro i casi sospetti. L'uomo, ora detenuto in carcere, è di origine albanese e ha esercitato in più città.

