Angelo Parimbelli, 66 anni, nel suo studio a Treviolo in provincia di Bergamo aveva attrezzature mediche e timbri con il suo nome e la dicitura "medico chirurgo oculista". Ma in realtà era in possesso soltanto del diploma di ottico dal 1981 più un attestato di specializzazione in contattologia. Ciò nonostante, clienti-pazienti sono usciti dal suo studio anche con diagnosi e prescrizioni di esami e farmaci. Finché non è arrivata la Guardia di Finanza.

L'ottico che si fingeva oculista (e aveva 227mila euro in cassaforte)

La storia comincia quando l'Ordine dei medici segnala un presunto oculista abusivo, a Treviolo. La GdFverifica che ha il diploma di ottico ma esegue visite per cui non ha titolo, effettua diagnosi e prescrizioni. Poi arriva nel suo studio e qui, racconta il Corriere di Bergamo, trova anche una cassaforte con 227mila euro in contanti:

Al momento ci sono i verbali di chi è andato da lui convinto di andare da un oculista. Come una signora, se non fosse stato per il suo medico di base. Parte da qui, l'indagine. Lei si presenta con una prescrizione di farmaci e visite, con una diagnosi di glaucoma dal «dottor» Parimbelli. Il medico di base si insospettisce, verifica nell'albo se è davvero un collega, non trova traccia e segnala all'Ordine dei medici di Bergamo, che a sua volta gira alla Procura. È lo scorso autunno, a febbraio la gdf si apposta per una dozzina di giorni fuori dalla casa dell'ottico, annota entrate, uscite, tempi, e targhe. In quattro giorni conta 45 persone. Diverse vengono sentite.

II costo della visita era di 50 euro senza ricevuta. Dalle banche dati fiscali, non risulta aver presentato la dichiarazione dei redditi dal 2008.