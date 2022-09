I soldi che i finanzieri hanno trovato sottoterra sono raddoppiati

Continuano le indagini su una presunta maxi evasione fiscale scoperta a Gussago, nel Bresciano, dove la guardia di finanza ha rinvenuto ben otto milioni di euro sotto il prato che circonda un casolare immerso nel verde delle campagne della Franciacorta. Migliaia di banconote da 50 e 100 euro posizionate all'interno di sacchi, fusti, secchi e poi nascoste sotto terra dai proprietari del terreno: marito e moglie che per gli inquirenti muovevano le fila dell'organizzazione dedita secondo l'accusa alla sistematica evasione del fisco.

Al centro dell'inchiesta ci sono migliaia di fatture false, per un valore di oltre 500 milioni di euro, che sarebbero state emesse dal 2018 nell’ambito di attività dedite al commercio di materiale ferroso. La prima parte del bottino è venuta alla luce pochi giorni fa, quando carabinieri e guardia di finanza hanno cominciato a scavare nel prato che circonda il casolare.

Per gli inquirenti si tratterebbe di parte del denaro riportato in Italia dagli "spalloni" da conti correnti aperti all'estero, in Romania, Croazia, Bulgaria e persino Cina. Spallone, o corriere, è il termine usato per definire quei contrabbandieri dediti ad esportare denaro e merci oltre frontiera, tipicamente tramite trasporto a spalla o nel proprio abbigliamento. Il conto dei soldi ritrovati continua a salire: ieri era di 4 milioni di euro, oggi è raddoppiato.

Una montagna di denaro che per il sostituto procuratore Claudia Passalacqua, titolare dell'indagine che conta ben 77 indagati, costituisce la prova principale e la più schiacciante, soprattutto per la coppia ritenuta insieme al figlio e alla zia materna ai vertici dell'organizzazione.