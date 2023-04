Oussama, morto a 18 anni per una folle sfida: attraversare a nuoto il Po in piena notte

I vigili del fuoco l'hanno individuato e recuperato la mattina di Pasquetta nel fiume Po, nell'area vicino al ponte Vittorio Emanuele I a Torino, nella zona della chiesa della Gran Madre.

Oussama Cherkaoui, 18 anni, si era immerso nel fiume, all'altezza di piazza Vittorio Veneto, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile. Secondo alcune testimonianze, il ragazzo avrebbe accettato una sfida con alcuni amici: nuotare da una sponda all'altra del fiume. Gli amici dopo poco lo avevano perso di vista e avevano allertato i soccorsi che per quasi due giorni hanno cercato il disperso tra i Murazzi e San Mauro, con l'ausilio di sommozzatori e un elicottero. Le indagini sono affidate gli agenti della polizia di Stato.

La trappola di melma, alghe, sabbia e correnti non ha lasciato scampo a Oussama. Non c'erano molte persone in giro quando si è tuffato, il centro svuotato nelle sere delle festività pasquali. Inghiottito dal buio della notte, per 36 ore non si è trovata nessuna traccia del giovane. Al punto che si iniziavano a fare altre ipotesi sul tragico gioco di quella notte. Chissà, forse il 18enne era riuscito davvero a raggiungere la sponda opposta.

Purtroppo la tragedia si era già consumata, con ogni probabilità poco dopo il tuffo. I vigili del fuoco sono tornati con il loro gommone grigio e uno scandaglio visivo che ha permesso di individuare il cadavere. Oussama Cherkaoui aveva compiuto 18 anni da poco. Viveva da qualche tempo in una comunità in strada Vapiana, dove vengono ospitati ragazzi con storie problematiche. Dove oggi piangono una giovane vita spezzata.