Focolaio dopo la festa per le nozze d'oro: quattro anziani in terapia intensiva nel giro di poche ore

Nuovo focolaio a Padova. Quattro anziani sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale, contagiati da Covid-19 dopo aver partecipato a una festa per un anniversario di matrimonio. Si tratta di tre uomini e una donna tra i 70 e gli 80 anni, tutti vaccinati e due dei quali già gravati da patologie pregresse.

Domenica scorsa erano stati a un pranzo in zona termale per festeggiare il 50esimo anniversario di una coppia di loro amici. Nel giro di pochi giorni sono comparsi i primi sintomi, poi la situazione è via via peggiorata. Al loro arrivo al pronto soccorso erano già in condizioni critiche e sono stati trasferiti subito in terapia intensiva.

Preoccupa la situazione. Dall'ospedale infatti fanno sapere che è la prima volta che un gruppo di persone infettate finisce così rapidamente dall'accesso al pronto soccorso al reparto di rianimazione. L'azienda ospedaliera ha già provveduto a inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie i tamponi dei quattro pazienti per effettuare il sequenziamento, mentre spetterà all'Ulss 6 Euganea effettuare il tracciamento di tutti gli invitati alla festa per le nozze d'oro.