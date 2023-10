Aggrediscono l'autista di un'ambulanza e tentano di rapinarlo

Hanno aggredito un operatore della Croce Verde per farsi somministrare dei farmaci contro gli oppiacei. È successo nella giornata di ieri, mercoledì 4 ottobre, a Padova. Al rifiuto del conducente i due uomini sono diventati aggressivi e sono arrivati a minacciarlo con dei coltelli provocandogli escoriazioni. Un'aggressione che ha rallentato anche le operazioni di soccorso che i sanitari stavano portando a termine. I due sono stati neutralizzati dagli uomini della polizia allertati dal personale della Croce Verde. Ma all'arrivo degli agenti si sarebbero sottratti al controllo delle forze dell'ordine sputando, tirando calci e opponendo una resistenza attiva.

Accompagnati in questura e identificati, i due italiani di 54 e 51 anni, originari rispettivamente di Pordenone e di Napoli sono finiti in carcere con le accuse di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratterebbe di due pluripregiudicati, già con precedenti con la giustizia per svariati reati contro il patrimonio

