Padre e figlia dispersi in mare: "Chiunque avvisti questa barca chiami i carabinieri"

Sono ore di grande apprensione nel mare davanti a Sant'Antioco. Ricerche in corso nel tratto di mare fra Capo Teulada, Porto Pino e Sant’Antioco di due diportisti, padre di mezza età e figlia trentenne di Giba, di cui non si hanno notizie da sabato pomeriggio: erano sono usciti da Porto Pino con una imbarcazione di 5 metri per fare immersioni.

Quando dopo ore non sono rientrati, i familiari hanno lanciato l'allarme. La Guardia costiera e la Guardia di finanza da ieri battono un ampio tratto di mare, in volo per supportare le operazioni c'è anche un aereo della Guardia costiera di base a Decimomannu.

La famiglia chiede aiuto sui social, pubblicando la foto dell'imbarcazione: "Chiunque avvisti questa barca (attualmente con il fondo blu) in zona Porto Pino, Teulada e zone limitrofe contatti carabinieri, guardia costiera. Condividete per favore e chiunque abbia una barca ci aiuti per le ricerche di due dispersi".