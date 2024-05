Precipitano in un burrone e rimangono aggrappati a una pianta: salvati dall'elisoccorso

Un padre e una figlia di 75 e 45 anni di Lusia (Rovigo), sono stati tratti in salvo nel tardo pomeriggio di oggi dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, in provincia di Treviso. I due, perso il sentiero, sono caduti in un ripido canale tra balzi di roccia e sono rimasti in bilico unicamente aggrappati a una pianta lungo versante scosceso.

L'elisoccorso, che ha fatto fatica a individuarli tra la fitta vegetazione, ha dovuto calare una corda di 50 metri per raggiungere l'uomo in posizione precaria e poi recuperare la donna. Il 75enne ha accusato un lieve malore ed è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Castelfranco.