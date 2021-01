Il papà separato multato per aver violato il coprifuoco: "Andavo da mia figlia che stava male"

Non è finita qui, l'uomo ha deciso di ricorrere e far valere le sue ragioni. I fatti risalgono a qualche settimana fa ma soltanto oggi ne viene data notizia. Siamo nel Torinese. Un uomo viene fermato a bordo della sua auto poco dopo la mezzanotte, ha detto alla pattuglia della polizia locale che stava andando dalla figlia che stava male e che vive con la madre a San Mauro Torinese dopo la separazione tra i due coniugi.

Il padre multato per aver violato il coprifuoco a San Mauro (Torino)

Niente da fare. Gli agenti hanno ritenuto che non sussistesse lo stato di necessità e lo hanno multato di 533 euro per violazione delle norme contro il coronavirus.

L'episodio è avvenuto lo scorso 20 dicembre 2020 in piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Torino, ma è stato reso noto dai giorni scorsi dall'associazione Globoconsumatori, che assisterà l'uomo, un imprenditore che viaggiava su una Smart, nel ricorso al prefetto per fare cancellare la multa. "Le dichiarazioni dell’automobilista - fa sapere l'associazione - non sono state controllate e sarebbe bastata una semplice telefonata all'ex moglie per controllare la veridicità di quanto dichiarato in merito allo stato di salute della figlia. La vicenda lascia senza parole". La parola passa al prefetto. Vincerà il buonsenso?