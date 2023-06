Padre a processo dopo aver sequestrato il figlio di 4 anni: "La giornata più bella della mia vita"

"Volevo solo festeggiare il compleanno con lui. Alla fine è stata la più bella giornata che abbiamo passato insieme. La pistola che avevo con me era senza caricatore: non l'ho usata per minacciare l'assistente sociale, gliel'ho solo fatta vedere. E non l'avrei usata mai". Sono le parole dell'uomo di 35 anni che il 5 ottobre scorso, in provincia di Brescia, ha sequestrato il figlioletto di 4 anni nel corso di un incontro protetto, portandolo con sé a casa dove era rimasto barricato fino alla mattina seguente.

L'uomo è stato sentito martedì pomeriggio in tribunale a Brescia nel corso del processo che lo vede imputato e per cui, ai primi di luglio, è probabilmente attesa la sentenza. È accusato di sequestro di persona, violenza privata e di aver detenuto un'arma clandestina. La pubblica accusa ha chiesto nei suoi confronti una condanna di 6 anni e 4 mesi.

I fatti risalgono al 5 ottobre del 2022. Il giovane padre pare avesse perso l'affidamento del figlio e nel corso di un incontro avvenuto in un parco avrebbe minacciato l'assistente sociale con una pistola scappando via con il bambino. L'uomo si era quindi barricato in casa con il figlio "liberandolo" solo dopo 16 ore di trattative.

Come riporta BresciaToday, in aula il 35enne ha chiesto scusa, ha in parte ammesso le sue responsabilità e come detto ha riferito di averlo fatto solo per passare del tempo con suo figlio. "È stata la giornata più bella della nostra vita". Sono le stesse parole che aveva riferito anche durante i primi interrogatori. In tribunale è stata ascoltata anche la madre del piccolo. Ora si aspetta solo l'eventuale sentenza.